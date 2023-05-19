Участники выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге забронировали 99% площадей

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Участники Международной промышленной выставки «Иннопром-2023», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, забронировали 99% площадей. Об этом рассказал директор деловой программы мероприятия Антон Атрашкин.
«Наш контакт-центр отмечает небывалый ажиотаж, компании хотят заскочить в «последний вагон», кто-то хочет расшириться, но такой возможности уже нет. И мы еще раз подтвердили высокий международный статус нашей выставки. Помимо китайских участников и страны-партнера Республики Беларусь, ожидаем делегации из стран Центральной Азии, из стран Арабского мира и Юго-Восточной Азии», — цитирует А. Атрашкина департамент информационной политики региона.
В ходе выставки второй раз пройдет форум производителей компонентов, пользовавшийся большим спросом в прошлом году. Директора по закупкам проводят 10-15-минутные встречи с руководством компаний-производителей, что способствует быстрому заключению договоров. Среди новинок можно выделить конференцию по современным цифровым промышленным технологиям.
Формирование деловой программы Свердловской области близко к завершению. По ней уже запланированы 54 мероприятия.
Зарегистрироваться на выставку можно с помощью официального сайта «Иннопрома».
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