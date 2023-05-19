Индекс промышленного производства в Челябинской области за год вырос на 7,3%

УрБК, Челябинск, 19.05.2023. Индекс промышленного производства в Челябинской области в I квартале 2023 года составил 107,3% относительно января-марта 2022 года. Об этом сообщает Челябинскстат.
В разделе «Обрабатывающие производства» индекс достиг 109,5%, «Добыча полезных ископаемых» — 100,8%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 100,1%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 87,6%.
Также индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 106,4%.
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