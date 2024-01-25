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25.01.2024

Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 18,7%

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в декабре 2023 года выросли на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц этот показатель снизился на 0,4%, сообщает Свердловскстат.

В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» годовой рост цен производителей составил 12,3%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» показатель не изменился.

В сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год увеличились на 19,4% и 50,9% соответственно.
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