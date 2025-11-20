ГлавнаяНовости дня
20 ноября 202513:27

В России цены производителей промтоваров снизились на 0,8%

УрБК, Москва, 20.11.2025. В России цены производителей промышленных товаров в октябре 2025 года снизились на 0,8% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» годовой рост цен производителей составил 14,6%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 5,8%.

В свою очередь, в сегменте «Добыча полезных ископаемых» цены производителей снизились на 14,6%, а в сфере «Обрабатывающие производства», напротив, увеличились на 1,3%.

