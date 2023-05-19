Квартиры-студии в новых домах Челябинска подорожали до 2,24 млн рублей

УрБК, Челябинск, 19.05.2023. По итогам апреля 2023 года средняя стоимость квартир-студий в новостройках Челябинска составляет 2,24 млн руб., что на 7% дороже, чем в апреле 2022 года. Об этом сообщается в исследовании «Авито Недвижимость».



Цена квадратного метра в новой квартире-студии выросла на 11,3%, составив 86 тыс. руб.



По России наблюдается противоположный процесс: студии в новых домах подешевели на 6%, до 4,48 млн руб. «Квадрат» — на 5,7%, до 172 тыс. руб.



Руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что за год цены на новое жилье снизились на 3%. Быстрее всего дешевели компактные форматы: студии — на 6%, однокомнатные квартиры — на 8%.



«Студии стали пользоваться у россиян меньшей популярностью и в качестве инвестиционного инструмента, и в качестве основного жилья. Отсюда и снижение цен», — добавил эксперт.