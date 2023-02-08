Студии в новостройках Екатеринбурга за год подорожали на 18%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. По итогам апреля 2023 года средняя стоимость студий в новостройках Екатеринбурга составила 3,24 млн руб. Это на 18% дороже, чем в аналогичный период прошлого года, сообщается в исследовании «Авито Недвижимость».



Квадратный метр такого жилья в среднем стоит 130 тыс. руб., что на 13,1% превышает прошлогодний показатель.



По России студии в новых домах за год подешевели на 6%, до 4,48 млн руб. Квадратный метр подешевел на 5,7%, до 172 тыс. руб.



«За год цены на квартиры в российских новостройках на платформе снизились на 3%. Быстрее всего стоимость падала на компактные форматы — студии по отношению к апрелю 2022 года потеряли в цене 6%, однокомнатные квартиры — 8%. Студии стали пользоваться у россиян меньшей популярностью и в качестве инвестиционного инструмента, и в качестве основного жилья. Отсюда и снижение цен», — рассказал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.