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19.05.2023

В Екатеринбурге за сутки привлекли к ответственности 10 пассажиров железнодорожного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Транспортная полиция Екатеринбурга за сутки 18 мая привлекла к административной ответственности 10 пассажиров железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Первый случай произошел утром в поезде № 11 «Новый Уренгой — Москва»: трое пассажиров, один из которых ранее был судим, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок. Их доставили в дежурную часть и привлекли к административной ответственности.

Еще пять нарушений общественного порядка произошли в период с 12.00 до 14.00. В поезде № 401 «Нижневартовск — Пенза» мужчина и женщина курили в нерабочем тамбуре вагона. Позже за аналогичным нарушением застали трех пассажирок поезда № 61 «Владивосток — Москва». На всех составили административные протоколы.

Около 22.00 сотрудники транспортной полиции обнаружили в поезде № 607 «Устье-Аха — Екатеринбург» ранее судимого мужчину, который распивал алкоголь, нарушал общественный порядок и мешал другим пассажирам. Чуть позже, около полуночи, за такое же нарушение задержали мужчину, ехавшего на поезде № 407 «Нижневартовск — Волгоград». Оба привлечены к административной ответственности.

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