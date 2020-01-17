Пассажира сняли с рейса Екатеринбург — Минеральные Воды за пьяный дебош

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. В Екатеринбурге (Свердловская область) сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Кольцово сняли с рейса пассажира, летевшего в Минеральные Воды, за пьяный дебош. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.



«Во время посадки бортпроводники заметили, что пассажир имеет признаки опьянения и сделали ему замечание. В ответ тот начал возмущаться и выражаться нецензурной бранью. Представители авиакомпании отказали ему в перелете и вызвали полицию», — отмечают в ведомстве.



В результате нарушителя доставили в дежурную часть и отправили на освидетельствование на состояние опьянения, от которого мужчина позже отказался. В отношении него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и назначали штраф.