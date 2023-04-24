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Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала начали модернизацию связующего Кировскую и Удмуртскую экосистемы транзита

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили новую опору на линии электропередачи 220 кВ «Звездная — Фаленки 2», которая соединяет Кировскую и Удмуртскую энергосистемы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Проведенные работы способствуют увеличению надежности транзита, который питает объекты РЖД и крупнейшую бройлерную птицефабрику в Удмуртии.

Новая опора выполнена из современных материалов, способных переносить изменения нагрузок с учетом природных климатических условий. Она прослужит минимум 35 лет.

До конца 2023 года энергетики заменят 145 изоляторов, отремонтируют 11 железобетонных стоек на данной ЛЭП. Кроме того, работы по замене двух опор планируются на линии 220 кВ «Ижевск — Балезино».

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