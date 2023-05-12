Официальный курс доллара США снизился на 72 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 19.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 мая 2023 года. Курс долл. США снизился на 72,76 коп., до 80,03 руб., евро — на 1,07 руб., до 86,49 руб.