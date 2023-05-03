Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 04.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 мая 2023 года. Курс долл. США снизился на 65,38 коп., до 79,30 руб., евро — на 8,06 коп., до 87,57 руб.
УрБК, Москва, 03.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 мая 2023 года. Курс долл. США ...28.04.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,05 руб., евро — на 1,8 руб.
УрБК, Москва, 28.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 апреля 2023 года. Курс долл. ...15.03.2023 Официальный курс доллара США снизился на 26 коп., евро — на 9 коп.
УрБК, Москва, 15.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 марта 2023 года. Курс долл. ...22.02.2023 Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 18 коп.
УрБК, Москва, 22.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 февраля 2023 года. Курс долл. ...02.02.2023 Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 7 коп.
УрБК, Москва, 02.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 февраля 2023 года. Курс долл. ...