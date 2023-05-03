Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 04.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 мая 2023 года. Курс долл. США снизился на 65,38 коп., до 79,30 руб., евро — на 8,06 коп., до 87,57 руб.