Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 71 коп.

УрБК, Москва, 03.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 мая 2023 года. Курс долл. США снизился на 54,84 коп., до 79,96 руб., евро — на 71,56 коп., до 87,65 руб.
УрБК, Москва, 28.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 апреля 2023 года. Курс долл. ...15.03.2023 Официальный курс доллара США снизился на 26 коп., евро — на 9 коп.
УрБК, Москва, 15.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 марта 2023 года. Курс долл. ...01.03.2023 Официальный курс доллара США снизился на 53 коп., евро — на 10 коп.
УрБК, Москва, 01.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 марта 2023 года. Курс долл. ...02.02.2023 Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 7 коп.
УрБК, Москва, 02.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 февраля 2023 года. Курс долл. ...20.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро — на 6 коп.
УрБК, Москва, 20.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 января 2023 года. Курс долл. ...