Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 71 коп.

УрБК, Москва, 03.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 мая 2023 года. Курс долл. США снизился на 54,84 коп., до 79,96 руб., евро — на 71,56 коп., до 87,65 руб.