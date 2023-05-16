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Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 1,3 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. За последние сутки, 18 мая, площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза и на утро 19 мая составляет 1,3 тыс. Га. Было потушено 21 возгорание общей площадью 8,5 тыс. Га, сообщает департамент информационной политики региона.

Продолжают действовать 24 природных пожара. Из них 11 локализованы. Угроза населенным пунктам отсутствует.

В борьбе с огнем участвуют более 960 человек и 170 единиц техники, включая спецавиацию.

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