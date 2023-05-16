Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 1,3 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. За сутки 17 мая сотрудники МЧС, Авиабазы и лесничества потушили в Свердловской области ...

В Свердловской области за сутки потушили 18 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. К концу дня 15 мая площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза ...

В Свердловской области за сутки в три раза сократилась площадь лесных пожаров

В Свердловской области площадь лесных пожаров за сутки сократилась в пять раз до 37 гектар

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2022. В Свердловской области за последние сутки площадь лесных пожаров сократилась в пять ...