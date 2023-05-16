Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 1,3 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. За последние сутки, 18 мая, площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза и на утро 19 мая составляет 1,3 тыс. Га. Было потушено 21 возгорание общей площадью 8,5 тыс. Га, сообщает департамент информационной политики региона.
Продолжают действовать 24 природных пожара. Из них 11 локализованы. Угроза населенным пунктам отсутствует.
В борьбе с огнем участвуют более 960 человек и 170 единиц техники, включая спецавиацию.
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. За сутки 17 мая сотрудники МЧС, Авиабазы и лесничества потушили в Свердловской области ...16.05.2023 В Свердловской области за сутки в три раза сократилась площадь лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. К концу дня 15 мая площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза ...14.07.2022 В Свердловской области площадь лесных пожаров за сутки сократилась в пять раз до 37 гектар
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2022. В Свердловской области за последние сутки площадь лесных пожаров сократилась в пять ...26.08.2016 Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась на 114 га
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2016. За последние сутки в Свердловской области было выявлено 36 природных пожаров общей ...22.08.2011 Площадь лесных пожаров в РФ за выходные сократилась в 2,5 раза
УрБК, Москва, 22.08.2011. За выходные 20 и 21 августа площадь лесных пожаров на территории РФ сократилась в 2,5 раза, ...