Цена на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросла на 0,41%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 по 15 мая выросли на 0,41% и составили 61,47 руб. за литр.
Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,19%, до 46,88 руб. Бензин АИ-95 стал дороже на 0,24%, до 50,41 руб.
Стоимость дизельного топлива за указанный период не изменилась и составила 59,37 руб.
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