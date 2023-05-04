В Академическом районе Екатеринбурга к 2030 году планируется создать 15 тыс. новых рабочих мест

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Академическом районе Екатеринбурга в течение ближайших нескольких лет появятся новые рабочие места в бюджетных учреждениях, на производственных предприятиях и бизнес-объектах. К концу десятилетия здесь планируется создать 15 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».



В районе улиц Рябинина и Архитектора Белянкина идет освоение трех участков, которые предназначены для развития производства и предпринимательской деятельности. Также в 2024 году заработает взрослая поликлиника, которая создаст 960 рабочих мест для медиков: врачей, фельдшеров, медсестер, санитарок. Через год в 17-м квартале откроется новая школа, для которой понадобятся десятки учителей.



Кроме того, во всех учебных заведениях Академического района есть свое направление: гуманитарное, инженерное, химико-биологическое. В школах имеются специализированные классы, например, для тех, кто планирует получить ИТ-специальность. Все это должно помочь учащимся выбрать профессию.



«В Академический можно ехать за будущим детей. Здесь создана сильная социальная инфраструктура: есть места для гармоничного развития личности, с последующим трудоустройством в медкластере, IT-кластере и не только», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.



Академический район идет по пути создания наукограда, который станет «городом в городе». Сейчас в этой части Екатеринбурга находятся девять институтов УрО РАН.



В 2024 году на территории 9-го квартала заработает медицинский кластер. В него войдут НИИ ОММ, комплекс зданий Уральского государственного медуниверситета (УрГМУ), медицинский центр района — детская и взрослая больницы, поликлиники, женская консультация, травматологическое отделение, онкоцентр и стационар на 235 мест.



Всего здесь будут трудиться около 5 тыс. сотрудников. Частью концепции наукограда и является IT-кластер, с локацией в штаб-квартире СКБ-Контура. Дальнейшее его развитие предполагает создание еще 5 тыс. рабочих мест. Всего в Академическом районе к 2030 году планируется создание 15 тыс. научных и инновационных рабочих мест.