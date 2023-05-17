«Авито»: Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 19%

УрБК, Челябинск, 18.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле 2023 года составила 67 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 16%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Средняя цена квартир на вторичном рынке жилья Челябинска в апреле 2023 года составила 3,5 млн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19%.
В апреле 2023 года средняя цена квартиры в России составила 4,4 млн руб., что на 9% больше, чем годом ранее.
По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, динамика цен связана в том числе с повышением спроса на платформе — плюс 38% в годовом выражении. При этом он отмечает, что объем предложения за указанный период увеличился меньше, чем спрос, однако тоже весьма заметно — на 30%.
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