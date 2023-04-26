УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:43

В Екатеринбурге до конца июня продлили сроки перекрытия движения транспорта по дублеру улицы Краснолесья

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге до 30 июня 2023 года продлили сроки закрытия движения по дублеру улицы Краснолесья. Ограничения на участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина связаны со строительством тепловой сети.

В обозначенной зоне будут установлены дорожные знаки и указатели. По завершении работ все элементы нарушенного благоустройства будут восстановлены.

Напомним, изначально планировалось, что перекрытие на участке продлится с 15 мая по 18 июня.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.04.2023 В Екатеринбурге на месяц закроется движение на дублере улицы Краснолесья

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. В Екатеринбурге с 15 мая по 18 июня 2023 года будет закрыто движение транспорта по ...

30.03.2023 В Екатеринбурге с 5 по 30 апреля закроют движение на участке улицы Вильгельма де Геннина

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Екатеринбурге с 5 по 30 апреля 2023 года будет закрыто движение транспорта по улице ...

06.03.2023 В Екатеринбурге с апреля будут перекрывать движение в Академическом районе для завершающего этапа строительства трамвайной ветки

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля по 30 июня строители будут поэтапно перекрывать движение ...

01.06.2022 В Екатеринбурге продлили ограничение движения транспорта по улице Серафимы Дерябиной

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. В Екатеринбурге до 11 июня продлили закрытие движения по четной стороне улицы Серафимы ...

26.04.2019 В Екатеринбурге из-за прокладки теплотрассы закроют для движения участок дублера улицы Краснолесья

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. В Екатеринбурге ЗАО «ТеплоСетевая Компания» 29 апреля закроет движение транспорта на ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана
Архив новостей
Май 2023 (387)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18