В Екатеринбурге до конца июня продлили сроки перекрытия движения транспорта по дублеру улицы Краснолесья

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге до 30 июня 2023 года продлили сроки закрытия движения по дублеру улицы Краснолесья. Ограничения на участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина связаны со строительством тепловой сети.



В обозначенной зоне будут установлены дорожные знаки и указатели. По завершении работ все элементы нарушенного благоустройства будут восстановлены.



Напомним, изначально планировалось, что перекрытие на участке продлится с 15 мая по 18 июня.