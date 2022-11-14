УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:03

За январь-март объем операций через Систему быстрых платежей составил 5,4 трлн рублей

УрБК, Москва, 17.05.2023. За январь-март 2023 года через Систему быстрых платежей (СБП) выполнено 1,2 млрд операций на общую сумму 5,4 трлн руб. Всего через систему с момента ее запуска по конец марта было переведено 25,6 трлн руб., сообщает пресс-служба Банка России.

В среднем за I квартал один человек провел 16 переводов через СБП и оплатил шесть покупок. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Если год назад только один гражданин из 24 выбирал СБП для оплаты, то теперь — четверть всех граждан.

Число магазинов и сервисных предприятий, где есть возможность расплатиться таким способом, за год выросло почти в три раза, до 675 тыс. Из них 90% — представители малого и среднего бизнеса.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.11.2022 В УБРиР в три раза выросло число операций по Системе быстрых платежей

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. В январе-октябре клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) произвели в ...

14.10.2022 Банк России намерен внедрить переводы между юрлицами через Систему быстрых платежей

УрБК, Москва, 14.10.2022. Банк России выступил с предложениями по развитию Системы быстрых платежей (СБП). Они ...

10.08.2022 Объем операций физлиц через СБП за год вырос в три раза

Объем операций физлиц через Систему быстрых платежей (СБП) во II квартале 2022 года составил 3 трлн руб. Это в три раза ...

10.08.2022 Объем операций физлиц через СБП за год вырос в три раза

УрБК, Москва, 10.08.2022. Объем операций физлиц через Систему быстрых платежей (СБП) во II квартале 2022 года составил ...

01.02.2021 Клиенты УБРиР перевели через систему быстрых платежей более 4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) перевели через систему ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана
Архив новостей
Май 2023 (333)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18