За январь-март объем операций через Систему быстрых платежей составил 5,4 трлн рублей

УрБК, Москва, 17.05.2023. За январь-март 2023 года через Систему быстрых платежей (СБП) выполнено 1,2 млрд операций на общую сумму 5,4 трлн руб. Всего через систему с момента ее запуска по конец марта было переведено 25,6 трлн руб., сообщает пресс-служба Банка России.



В среднем за I квартал один человек провел 16 переводов через СБП и оплатил шесть покупок. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.



Если год назад только один гражданин из 24 выбирал СБП для оплаты, то теперь — четверть всех граждан.



Число магазинов и сервисных предприятий, где есть возможность расплатиться таким способом, за год выросло почти в три раза, до 675 тыс. Из них 90% — представители малого и среднего бизнеса.