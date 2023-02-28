В Екатеринбурге цена «квадрата» на вторичном рынке жилья в апреле выросла на 2,3%

УрБК, Челябинск, 16.05.2023. В Челябинске стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в апреле ...

Средняя цена квартир на вторичном рынке жилья Челябинска в апреле выросла на 7,2%

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в феврале этого года составила 110,1 тыс. руб. За ...

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 7,8%

УрБК, Челябинск, 28.02.2023. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Челябинска в феврале этого года ...

В Челябинске средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья за год выросла на 18,6%

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в феврале этого ...

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 7,8%

В Челябинске средняя цена 1 кв. метра небольшой квартиры на вторичном рынке с начала года выросла на 19%

УрБК, Челябинск, 09.08.2022. В Челябинске средняя цена одного квадратного метра квартиры площадью до 32 кв. м. на ...