В Екатеринбурге цена «квадрата» на вторичном рынке жилья в апреле выросла на 2,3%

В Екатеринбурге стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в апреле составила 109 тыс. 787 руб. За указанный месяц этот показатель вырос на 2,3%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».



Что касается средней цены квартир на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, в апреле она составила 5 млн 914 тыс. 262 руб., увеличившись за этот месяц на 1,4%.



При этом в среднем по стране цена лота на вторичном рынке в апреле составила 5 млн 376 тыс. 789 руб. За этот месяц она выросла на 1,5%.



Сильнее всего за апрель подорожали квартиры на «вторичке» в Кирове (на 8,6%), Магнитогорске (на 7,6%), Симферополе (на 7,6%), Чебоксарах (на 7,3%) и Челябинске (на 7,2%).