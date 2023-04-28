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Вчера, 16:41

Роструд с начала года помог более 100 тыс. россиян вернуть долги по зарплате

УрБК, Москва, 16.05.2023. Роструд с начала года помог более 106 тыс. граждан вернуть долги по заработной плате на общую сумму свыше 4 млрд руб., сообщил глава ведомства Михаил Иванков.

По его словам, ведомство активно работает над решением данной проблемы совместно с профсоюзными организациями, субъектами РФ, региональными комиссиями.

В Роструде уточнили, что для восстановления трудовых прав работников используются индикаторы риска. Такие инструменты помогают быстро вычислить нарушения в работе организации и возможность невыплаты заработной платы. В прошлом году в тестовом режиме начали действовать два индикатора риска. Один из них касается подачи заявления о банкротстве компании.

«Факт подачи заявления о банкротстве свидетельствует о финансовых проблемах у организации и указывает на вероятность того, что они могут коснуться выплаты заработной платы. Благодаря срабатыванию этого индикатора и принятым инспекторским мерам с начала года более 1,7 тыс. работникам выплачена задержанная заработная плата», — цитирует слова Михаила Иванкова пресс-служба Минтруда.

Напомним, что в Свердловской области за год просроченная задолженность по зарплате выросла почти на 2 млн руб. На 1 апреля 2023 года показатель составлял 27,6 млн руб.

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