Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии перспектив «тотального обмена» заблокированными активами

УрБК, Москва, 16.05.2023. В России в ближайшее время не наблюдается перспектив «тотального обмена» заблокированными активами с недружественными странами. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
«Если говорить о некой централизованной системе возможного обмена активами, конечно, это вопрос политический, это вопрос согласия обеих сторон, это вопрос разрешений регуляторов с обеих сторон. На ближайшее время я такой возможности не вижу», — сказала глава Центробанка на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023».
При этом Э. Набиуллина подтвердила, что блокировка активов является одной из самых «болезненных проблем» для российского рынка, и регулятор заинтересован в ее решении.
УрБК, Москва, 23.09.2022. Минфин РФ одобрил идею обмена с иностранными инвесторами замороженными из-за санкций ...21.01.2019 Банк России, видя монополизацию услуг эквайринга, может ужесточить регулирование
УрБК, Москва, 21.01.2019. Банк России, видя усиление монополизации на рынке услуг эквайринга, может ужесточить ...14.09.2017 Прибыль российских банков за восемь месяцев составила 997 млрд рублей
УрБК, Москва, 14.09.2017. За восемь месяцев текущего года российские банки заработали прибыль в 997 млрд руб. Об этом ...08.09.2017 Эльвира Набиуллина связала проблемы банка «Открытие» с бизнес-стратегией
УрБК, Москва, 08.09.2017. Проблемы банка «Открытие» связаны не с общими проблемами банковского сектора РФ, а с ...20.04.2016 Эльвира Набиуллина сообщила о рисках для России «застрять» на инфляции в 6-7%
УрБК, Москва, 20.04.2016. Аналитики Банка России видят риск «застрять» на уровне инфляции в 6-7%, заявила на годовой ...