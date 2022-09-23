Глава ЦБ заявила об отсутствии перспектив «тотального обмена» заблокированными активами

В России в ближайшее время не наблюдается перспектив «тотального обмена» заблокированными активами с недружественными странами. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.



«Если говорить о некой централизованной системе возможного обмена активами, конечно, это вопрос политический, это вопрос согласия обеих сторон, это вопрос разрешений регуляторов с обеих сторон. На ближайшее время я такой возможности не вижу», — сказала глава Центробанка на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023».



При этом Э. Набиуллина подтвердила, что блокировка активов является одной из самых «болезненных проблем» для российского рынка, и регулятор заинтересован в ее решении.