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Вчера, 15:03

Глава ЦБ заявила об отсутствии перспектив «тотального обмена» заблокированными активами

В России в ближайшее время не наблюдается перспектив «тотального обмена» заблокированными активами с недружественными странами. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

«Если говорить о некой централизованной системе возможного обмена активами, конечно, это вопрос политический, это вопрос согласия обеих сторон, это вопрос разрешений регуляторов с обеих сторон. На ближайшее время я такой возможности не вижу», — сказала глава Центробанка на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023».

При этом Э. Набиуллина подтвердила, что блокировка активов является одной из самых «болезненных проблем» для российского рынка, и регулятор заинтересован в ее решении.

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