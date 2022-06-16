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Эльвира Набиуллина: Оформлять в МФЦ отказ от цифрового рубля не требуется

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Цифровой рубль вводится для удобства граждан и бизнеса, а не для введения тотального контроля над перемещением средств. Специально регистрировать отказ от его использования в МФЦ или других организациях гражданам не потребуется. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на форуме «Кибербезопасность в финансах», проходящем в Екатеринбурге.

«С точки зрения контроля, с практической точки зрения блокировки возможных средств, это не сильно будет отличаться от того, что сейчас происходит с использованием безналичных средств. Речь идет о блокировке переводов в случае, если это мошеннические счета», — сообщила Эльвира Набиуллина.
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