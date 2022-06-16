Эльвира Набиуллина: Оформлять в МФЦ отказ от цифрового рубля не требуется

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Банки обязаны компенсировать жертвам мошенников денежные средства, переведенные на ...Вчера, 15:31 40% похищенных мошенниками у россиян средств были взяты в кредит
УрБК, Москва, 19.02.2025. 40% похищенных мошенниками у россиян средств были взяты в кредит. Об этом рассказала глава ...16.06.2022 Эльвира Набиуллина: Внешние условия для российской экономики изменились надолго
УрБК, Москва, 16.06.2022. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Петербургского международного экономического ...28.01.2014 Эльвира Набиуллина: Россиянам стоит держать сбережения в рублях
УрБК, Москва, 28.01.2014. Несмотря на укрепление долл. США и евро по отношению к рублю, гражданам РФ стоит держать свои ...18.10.2013 На пост заместителя управляющего от РФ в МВФ назначена Эльвира Набиуллина
УрБК, Москва, 18.10.2013. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина указом президента РФ назначена на пост ...