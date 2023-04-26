Официальный курс доллара США вырос на 1 руб. 90 коп., евро — на 1 руб. 84 коп.

УрБК, Москва, 16.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 мая 2023 года. Курс долл. США вырос на 1 руб. 90 коп., до 79,10 руб., евро — на 1 руб. 84 коп., до 86,09 руб.