Официальный курс доллара США вырос на 1 руб. 90 коп., евро — на 1 руб. 84 коп.

УрБК, Москва, 16.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 мая 2023 года. Курс долл. США вырос на 1 руб. 90 коп., до 79,10 руб., евро — на 1 руб. 84 коп., до 86,09 руб.
УрБК, Москва, 26.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 апреля 2023 года. Курс долл. ...16.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 55 коп., евро — на 35 коп.
УрБК, Москва, 16.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 марта 2023 года. Курс долл. ...03.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 03.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2023 года. Курс долл. ...01.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 92 коп., евро — на 52 коп.
УрБК, Москва, 01.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 февраля 2023 года. Курс долл. ...26.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 26.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2023 года. Курс долл. ...