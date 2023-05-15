Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 106,5 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. По состоянию на 8 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 106 тыс. 593 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю показатель вырос на 0,2%, за месяц — на 0,7%.