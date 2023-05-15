«Россети Урал» — «Екатеринбург» за январь-март 2023 года консолидировали 9,6 километра сетей

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Компания «Россети Урал» — «Екатеринбург» продолжает работу по консолидации бесхозяйного электросетевого оборудования на территории муниципального образования «город Екатеринбург». В I квартале 2023 года на баланс компании принято 9,6 км линий электропередачи и трансформаторные подстанции общей мощностью 7,71 МВА.
Как сообщает пресс-служба компании, принятое оборудование расположено в разных районах города, в том числе в Верх-Исетском районе и поселке Мичуринский. Имущество оформлено в собственность компании на основе судебных решений.
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» — «Екатеринбург»
Директор компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константин Кононов считает, что консолидация бесхозяйного электросетевого оборудования в значительной степени способствует повышению надежности электроснабжения потребителей.
«Благодаря долгосрочным планам развития электросетевого комплекса, которые реализует компания «Россети Урал» — «Екатеринбург», энергообъекты, принятые на баланс компании, будут включены в программу ремонтов и модернизации оборудования. В конечном итоге эта работа должна привести к улучшению качества обслуживания наших клиентов», — отметил он.
Ранее, в феврале этого года, компания приняла в эксплуатацию энергообъекты ООО «Ветта инвест», утратившего статус территориально-сетевой компании. Работы по консолидации электросетевого комплекса на территории Екатеринбурга будут продолжаться.
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