На Среднем Урале за сутки потушили 10 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Свердловской области за сутки ликвидировано 10 лесных пожаров общей площадью 7 тыс. 828 га. В том числе — крупное возгорание в Невьянске площадью 7,1 тыс. га и в Богдановиче — 300 га, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
Остаются активны 23 пожара на площади 13 тыс. 687 га. Из них 12 локализованы на площади 10 тыс. 163 га.
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Свердловской области за прошедшие сутки было ликвидировано 33 природных возгорания на ...24.08.2022 На Среднем Урале за сутки потушили восемь природных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировано восемь природных пожаров на ...02.06.2014 С начала пожароопасного сезона в Свердловской области потушено 300 лесных пожаров
С начала пожароопасного периода на территории Свердловской области было ликвидировано 303 лесных пожара на общей ...02.06.2014 С начала пожароопасного сезона в Свердловской области потушено 300 лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2014. С начала пожароопасного периода на территории Свердловской области было ликвидировано ...06.09.2011 За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировано 6 лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2011. За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировано 6 лесных пожаров на общей ...