На Среднем Урале за сутки потушили 10 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Свердловской области за сутки ликвидировано 10 лесных пожаров общей площадью 7 тыс. 828 га. В том числе — крупное возгорание в Невьянске площадью 7,1 тыс. га и в Богдановиче — 300 га, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. Остаются активны 23 пожара на площади 13 тыс. 687 га. Из них 12 локализованы на площади 10 тыс. 163 га.

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