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Вчера, 19:28

Официальные курсы доллара США и евро выросли на 1,3 рубля

УрБК, Москва, 12.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 мая 2023 года. Курс долл. США вырос на 1,31 руб., до 77,20 руб., евро — на 1,36 руб., до 84,25 руб.

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