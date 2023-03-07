УрБК, Москва, 12.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 мая 2023 года. Курс долл. США вырос на 1,31 руб., до 77,20 руб., евро — на 1,36 руб., до 84,25 руб.
УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 марта 2023 года. Курс долл. ...27.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 37 коп.
УрБК, Москва, 27.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2023 года. Курс долл. ...17.01.2023 Официальные курсы доллара США и евро выросли на 71 коп.
УрБК, Москва, 17.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2023 года. Курс долл. ...25.01.2022 Официальные курсы доллара США и евро выросли на 1,3 рубля
УрБК, Москва, 25.01.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2022 года. Курс долл. ...23.11.2021 Официальные курсы доллара США и евро выросли на 1,4 рубля
УрБК, Москва, 23.11.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 ноября 2021 года. Курс долл. ...