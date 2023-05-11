Официальный курс доллара США снизился на 80 коп., евро — на 1,2 руб.

УрБК, Москва, 12.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 мая 2023 года. Курс долл. США снизился на 80,83 коп., до 75,88 руб., евро — на 1,26 руб., до 82,88 руб.