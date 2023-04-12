За апрель в Екатеринбурге было подписано 2,3 тыс. договоров долевого участия в строительстве

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В апреле 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было заключено 2,3 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). Апрельский результат почти не отличается от мартовского. Об этом сообщается в Telegram-канале REBURG EKB, который ведет начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.
«Число подписанных в апреле договоров (которые уже прошли регистрацию) — около 1,75 тысяч штук. Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в апреле 2023 — на отметке 2,4 тыс. сделок. Это в 3,3 раза превышает показатели кризисного апреля 2022 года и находится на уровне активного 2021 года», — говорится в сообщении.
Аналитик указывает, что после провального начала года рынок новостроек перешел к быстрому восстановлению в феврале и «показал отличные результаты в марте». Рынку удалось вернуться к высоким показателям 2021 года. Однако эксперт объясняет текущую динамику «стремительным ростом ассортимента». Это приводит к увеличению числа причин выйти на рынок. В итоге общее число сделок растет, а темпы реализации текущего предложения — нет. Такая ситуация устраивает покупателей, строительную индустрию и риелторов. Но для застройщиков сложились условия обостренной конкуренции.
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