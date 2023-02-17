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Губернатор Свердловской области и чрезвычайный и полномочный посол Армении определили будущие направления сотрудничества

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Армении Вагаршаком Арутюняном. В ходе обсуждения они обозначили дальнейшие направления сотрудничества между регионом и республикой, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«Мы всегда готовы к реализации совместных проектов и заинтересованы в дальнейшем укреплении дружественных связей. Хотел бы обозначить перспективные, на мой взгляд, направления нашего сотрудничества. Республика Армения — наш важный торгово-экономический партнер. Хорошей традицией стало участие армянской делегации в международной промышленной выставке ИННОПРОМ. В этом году мы также рассчитываем на ваше активное участие в выставке», — отметил Е. Куйвашев.

Губернатор Свердловской области и чрезвычайный и полномочный посол Армении определили будущие направления сотрудничества
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Еще одним направлением для интеграции губернатор назвал сферу образования и подготовку высококвалифицированных кадров. Вдобавок глава региона отметил, что в Свердловской области будут рады увидеть через год спортивную делегацию из Армении, которая представит свою страну на международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге.

В. Арутюнян обратил внимание на перспективы взаимодействия в промышленной отрасли и гуманитарной сфере. Также потенциал есть в сегменте поставок на Средний Урал сельскохозяйственной продукции.

«Хотел бы поблагодарить вас за те условия, которые созданы для армянской общины в вашей многонациональной, многоконфессиональной области. И это все создано для того, чтобы наша армянская община могла развиваться, сохранять свое культурное наследие, и это очень важно, потому что армянская община является именно тем звеном, которое обеспечивает наши армяно-российские союзнические отношения. В дальнейшем мы составим план взаимодействия по всем направлениям, чтобы повысить показатели, в том числе в торговых отношениях», — подытожил В. Арутюнян.

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