Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро — на 75 коп.

УрБК, Москва, 11.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 мая 2023 года. Курс долл. США снизился на 12,78 коп., до 76,69 руб., евро — на 75,75 коп., до 84,14 руб.