В Екатеринбурге завод имени Калинина не выплатит годовые дивиденды из-за отсутствия прибыли

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. Совет директоров ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» (МЗиК) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Это решение объясняется «отсутствием прибыли», сообщает «Интерфакс».



При этом финансовые результаты 2022 года предприятие не раскрывало.



Агентство уточняет, что с 2012 года завод всегда начислял годовые дивиденды. Например, в 2021 году на них пошло четверть прибыли — 694 млрд руб.



ПАО «МЗиК» поставляет продукцию военного назначения, а также малогабаритные напольные погрузчики, электро- и дизельные погрузчики, электротележки, коммунальные машины.