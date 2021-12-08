Сеть магазинов напольных покрытий «СтройПол»

От выбора напольного покрытия в вашем доме зависит не только эстетическая привлекательность, но и безопасность жильцов. Сегодня в продаже представлены разные материалы для отделки напольных поверхностей, изготовленные из природного или синтетического сырья.
И в первом, и во втором случае следует поинтересоваться технологией производства и уточнить, нет ли в составе опасных для человеческого здоровья компонентов. «СтройПол» на сайте stroypol.com
предлагает огромный ассортимент напольных отделочных материалов от лучших производителей по наиболее доступной стоимости.Ассортимент продавца
В каталоге сети магазинов можно найти самые разные напольные покрытия, которые поставляются непосредственно производителями. Здесь вы сможете заказать:
— ламинат;
— линолеум;
— виниловую плитку;
— паркетную доску;
— ковролин.
Большой популярностью среди потребителей пользуется ламинат, обладающий эстетической привлекательностью и великолепными эксплуатационными свойствами. Изготовлен он из устойчивого к износу материала, не подверженного воздействию агрессивных факторов.
Единственный нюанс при выборе ламината – это проверка качества и состава материала. Некоторые производители используют вредные для человеческого здоровья компоненты, которые со временем выделяют опасные вещества. Поэтому следует убедиться, что будущее напольное покрытие не нанесет вреда вам и членам вашей семьи.
Экологически чистым покрытием считается паркетная доска, созданная из натуральной древесины. Отличается она длительным эксплуатационным сроком и природной красотой. В «СтройПол» (https://stroypol.com
) представлен огромный ассортимент паркетной доски разных производителей.
Еще одним популярным вариантом отделки полов сегодня считается виниловая плитка. Это искусственный материал, имитирующий разные фактуры – плитку, ламинат или камень. Вы можете выбрать любой вариант в зависимости от выбранного стиля интерьера или личных вкусовых предпочтений. Виниловая плитка у продавца представлена в разных цветовых решениях и поставляется ведущими венгерскими, бельгийскими, корейскими, китайскими и немецкими производителями. Укладываются плитки на поверхность с использованием двух способов — замкового или клеевого.Преимущества «СтройПол»
Торговая сеть магазинов напольных покрытий «СтройПол» предоставляет потенциальным покупателям уникальные возможности. Только здесь можно найти такой богатый выбор материалов для отделки полов, которые поставляются заказчикам с сертификатами соответствия и с гарантией.
Каждая товарная позиция, представленная в каталожном списке, сопровождается техническими характеристиками и качественными снимками. Для быстрого поиска можно использовать специальный алгоритм, представленный на официальном сайте продавца. Все вышеперечисленные товары здесь можно приобрести по наиболее низким ценам благодаря поставкам непосредственно от производителей. Оплатить покупку клиенты смогут разными способами, в зависимости от своих предпочтений и возможностей.
«СтройПол» имеет свою курьерскую службу, доставляющую напольные покрытия в самые разные точки страны. Регулярно компания объявляет акции, позволяющие сэкономить заказчикам немало денег. А клиенты, покупающие большие объемы товаров, могут рассчитывать на солидные скидки.
На данный момент в каталоге торговой сети представлено более тысячи наименований продукции ведущих брендовых производителей. Здесь можно найти и напольные покрытия отечественного производства. Кроме них, в ассортименте есть аксессуары для полов, без которых выполнить отделку невозможно. Каталог регулярно обновляется, пополняясь самыми свежими поступлениями от надежных поставщиков.
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