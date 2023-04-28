УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области началась реконструкция моста через реку Овинную на дороге Камышлов — Ирбит — Тавда — Туринск. Также здесь подходит к концу капитальный ремонт двух участков общей длиной 16 км. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает департамент информационной политики региона.
Общая протяженность мостового перехода — 388 метров. Из них на сам мост приходится более 28 метров. Реконструкция способствует росту грузоподъемности сооружения, что позволит проходить по нему большегрузному транспорту, а расчетная скорость движения составит 80 км/ч.
Перекрывать движение на время работ не придется: дорожники готовят временный объездной участок. Он будет запущен в июне, а затем начнется реконструкция самого перехода. На первом этапе пройдет демонтаж старой трубы, углубление и оформление русла реки. Далее будут установлены опоры и смонтирован однопролетный мост. Все работы строители выполнят в течение семи месяцев.
Помимо этого, в Камышловском районе пройдет ремонт участка на повороте в поселок Зайково — родину дважды Героя Советского Союза летчика-истребителя Григория Речкалова. Вдобавок завершается капитальный ремонт еще двух участков трассы Камышлов — Ирбит — Тавда — Туринск: от 39 до 45 км и от 127 до 137 км.
Движение на этих участках полностью открыто. В целом капитальный ремонт автодороги закончится в течение сезона 2023 года.
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