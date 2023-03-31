УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:03

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 106,3 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. По состоянию на 1 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 106 тыс. 333 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю показатель не изменился, за месяц — вырос на 0,6%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.03.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 105 тыс. 456 рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. По состоянию на 27 марта средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

17.02.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 104 тыс. 013 рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. По состоянию на 13 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

03.02.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 104,1 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. По состоянию на 30 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

27.01.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 103,8 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 23 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 103 тыс. ...

27.01.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 103,8 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. По состоянию на 23 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»14.04.2023По распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на улучшение качества жизни муниципалитетов будет направлено более 21 млн рублей05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы
Архив новостей
Май 2023 (204)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18