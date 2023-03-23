Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 106,3 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 1 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 106 тыс. 333 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За неделю показатель не изменился, за месяц — вырос на 0,6%.
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. По состоянию на 1 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...23.03.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105,7 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 20 марта средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 105 тыс. 722 ...03.02.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 104,1 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 30 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 104 тыс. ...27.01.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 103,8 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 23 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 103 тыс. ...27.01.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 103,8 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. По состоянию на 23 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...