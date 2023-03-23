Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 106,3 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 1 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 106 тыс. 333 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю показатель не изменился, за месяц — вырос на 0,6%.