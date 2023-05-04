Официальный курс доллара США снизился на 1,79 руб., евро — на 2,09 руб.

УрБК, Москва, 05.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 мая 2023 года. Курс долл. США снизился на 1,79 руб., до 76,82 руб., евро — на 2,09 руб., до 84,91 руб.