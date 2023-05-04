Официальный курс доллара США снизился на 1,79 руб., евро — на 2,09 руб.

УрБК, Москва, 05.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 мая 2023 года. Курс долл. США снизился на 1,79 руб., до 76,82 руб., евро — на 2,09 руб., до 84,91 руб.
УрБК, Москва, 05.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 мая 2023 года. Курс долл. США ...04.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 04.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 мая 2023 года. Курс долл. США ...03.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 71 коп.
УрБК, Москва, 03.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 мая 2023 года. Курс долл. США ...22.02.2023 Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 18 коп.
УрБК, Москва, 22.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 февраля 2023 года. Курс долл. ...12.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 58 коп., евро — на 40 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2023 года. Курс долл. ...