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Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,23%

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 24 апреля по 2 мая выросли на 0,23%, до 61,22 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,11%, до 46,78 руб. Бензин АИ-95 — на 0,1%, до 50,41 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период не изменилась и составила 59,37 руб.

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