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Вчера, 11:43

В России перед майскими праздниками снизился спрос на микрозаймы

УрБК, Москва, 05.05.2023. Микрофинансовые организации (МФО) наблюдают спрос на микрозаймы в преддверии майских праздников. Обычно конец апреля — это пиковый сезон, поскольку россияне готовятся к длинным выходным. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли.

«Активность заемщиков снизилась в связи с высокой неопределенностью в экономике, а также по причине ужесточения скоринга в ответ на вступление в силу макропруденциальных лимитов, обязывающих МФО более тщательно проверять своих заемщиков», — рассказал гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.

При этом отмечается, что объем выдач за последнюю неделю вырос. Это объясняется ростом среднего чека займа. При этом имеется тенденция к увеличению среднего срока при неизменной сумме микрозайма. В итоге МФО могут сохранить уровень одобряемых займов, иметь поток клиентов и соответствовать регуляторным нормам по доле заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

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