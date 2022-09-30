В России перед майскими праздниками снизился спрос на микрозаймы

УрБК, Москва, 05.05.2023. Микрофинансовые организации (МФО) наблюдают спрос на микрозаймы в преддверии майских праздников. Обычно конец апреля — это пиковый сезон, поскольку россияне готовятся к длинным выходным. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли.
«Активность заемщиков снизилась в связи с высокой неопределенностью в экономике, а также по причине ужесточения скоринга в ответ на вступление в силу макропруденциальных лимитов, обязывающих МФО более тщательно проверять своих заемщиков», — рассказал гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.
При этом отмечается, что объем выдач за последнюю неделю вырос. Это объясняется ростом среднего чека займа. При этом имеется тенденция к увеличению среднего срока при неизменной сумме микрозайма. В итоге МФО могут сохранить уровень одобряемых займов, иметь поток клиентов и соответствовать регуляторным нормам по доле заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
УрБК, Москва, 30.09.2022. Количество полученных заявок на получение микрозаймов в РФ за последние семь дней сократилось ...21.02.2020 Более 40% ипотечных заемщиков в России имеют высокую долговую нагрузку
Около 42% выдач индивидуальных ипотечных кредитов в РФ приходится на заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Об этом ...21.02.2020 Более 40% ипотечных заемщиков в России имеют высокую долговую нагрузку
УрБК, Москва, 21.02.2020. Около 42% выдач индивидуальных ипотечных кредитов в РФ приходится на заемщиков с высокой ...30.06.2016 Объем просрочки по займам в МФО вырос на 2,4 млрд рублей
По итогам первых трех месяцев 2016 года объем задолженности по процентам по предоставленным микрозаймам вырос до 19,4 ...30.06.2016 За I квартал объем просрочки по займам в МФО вырос на 2,4 млрд рублей
УрБК, Москва, 30.06.2016. По итогам первых трех месяцев 2016 года объем задолженности по процентам по предоставленным ...