УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

Рынок микрофинансовых организаций может потерять до 20% игроков

УрБК, Москва, 27.11.2023. В связи с установлением Центробанком новых макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам, рынок микрофинансовых организаций (МФО) может лишиться 10-20% игроков. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В издании напоминают, что 24 ноября регулятор опубликовал новые МПЛ по необеспеченным кредитам и займам на I квартал 2024 года. Так, доля заемщиков МФО с предельной долговой нагрузкой (ПДН) 50-80% не должна превышать 25% от объема предоставленных займов, с ПДН 80% и выше — 15%.

По словам гендиректора МКК Creditter Игоря Смирнова, из-за нововведения МФО снижают выдачи даже в IV квартале этого года, хотя это самый высокий сезон в связи с приближением новогодних праздников. При этом в январе выдачи традиционно сокращаются. По мнению И. Смирнова, на фоне известия о введении новых МПЛ в I квартале следующего года выдачи могут упасть еще на 15-20%.

Помимо этого, участники рынка указывают на снижение доступности легального микрофинансирования и уменьшение числа качественных клиентов из-за ужесточения регулирования. В результате этого, по их мнению, могут вырасти риски развития серого сегмента МФО, где заемщики будут обращаться к нелегальным источникам финансирования.

Также у игроков рынка есть опасения, что в сером секторе могут оказаться покинувшие рынок организации. По оценкам Moneyman, число МФО может снизиться на 10-20% — продолжить эффективную работу смогут только компании с «наиболее качественно оптимизированными операционными процессами». В «Коммерсанте» напоминают, что по состоянию на 26 ноября в реестре Центробанка находится 1 тыс. 027 МФО.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.11.2023 Рост финансовых показателей МФО в РФ замедлился

УрБК, Москва, 22.11.2023. По итогам III квартала 2023 года рост финансовых показателей микрофинансовых организаций ...

23.05.2023 Банк России ввел более строгие критерии на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой

Банк России уменьшил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2023 года. Это ...

23.05.2023 Банк России ввел более строгие критерии на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой

УрБК, Москва, 23.05.2023. Банк России уменьшил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III ...

06.03.2018 Число микрофинансовых организаций в России за год сократилось на 28%

УрБК, Москва, 06.03.2018. Количество микрофинансовых организаций (МФО) в РФ в III квартале 2017 года сократилось на 41 ...

26.02.2016 С рынка российских ломбардов может уйти 10-15% игроков

УрБК, Москва, 26.02.2016. С рынка российских ломбардов может уйти 10-15% официальных игроков, которых на данный момент ...

Популярные новости
01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году03.11.2023Ночь искусств в музее31.10.2023Новостройки подорожали на 5-20%
Архив новостей
Ноябрь 2023 (628)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18