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Вчера, 11:03

Банк России ввел более строгие критерии на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой

УрБК, Москва, 23.05.2023. Банк России уменьшил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2023 года. Это решение принято, чтобы ограничить стимулы кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственное удлинение срока займов. Предполагается, что это замедлит рост закредитованности населения, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ отмечают, что банки и микрофинансовые организации (МФО) в I квартале с запасом придерживались макпропруденциальных лимитов (МПЛ). У банков доля новых кредитов и открытых (или увеличенных) лимитов с предельной долговой нагрузкой от 80% не должна превышать 25%. В итоге по вновь открытым кредитам она составила 18%, по предоставленным — 21%.

«Но значительная часть средств была также предоставлена по кредитным картам, которые еще до введения МПЛ были выданы заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Поэтому совокупная доля предоставленных в I квартале средств заемщикам с показателем долговой нагрузки заемщика (ПДН) более 80% составила 29%, снизившись с 36% в IV квартале 2022 года. По мере обновления портфеля кредитных карт в условиях действия МПЛ доля кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой будет снижаться», — говорится в сообщении.

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