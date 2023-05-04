Официальный курс доллара США снизился на 69 коп., евро — на 57 коп.

УрБК, Москва, 05.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 мая 2023 года. Курс долл. США снизился на 69,32 коп., до 78,61 руб., евро — на 57,64 коп., до 86,99 руб.
УрБК, Москва, 04.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 мая 2023 года. Курс долл. США ...03.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 71 коп.
УрБК, Москва, 03.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 мая 2023 года. Курс долл. США ...11.04.2023 Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 11.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 апреля 2023 года. Курс долл. ...21.02.2023 Официальный курс доллара США снизился на 71 коп., евро — на 47 коп.
УрБК, Москва, 21.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2023 года. Курс долл. ...13.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,2 руб., евро — на 1,3 руб.
УрБК, Москва, 13.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2023 года. Курс долл. ...