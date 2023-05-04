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Вчера, 09:44

Официальный курс доллара США снизился на 69 коп., евро — на 57 коп.

УрБК, Москва, 05.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 мая 2023 года. Курс долл. США снизился на 69,32 коп., до 78,61 руб., евро — на 57,64 коп., до 86,99 руб.

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