Банк России: Годовая инфляция в апреле ожидается на уровне 2,5%

УрБК, Москва, 04.05.2023. Годовая инфляция по состоянию на 24 апреля составляла 2,5%. По итогам месяца, скорее всего, она останется на этом уровне. Но в мае показатель может вырасти. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, сообщает «Прайм».



Росстат представит оценку инфляции за апрель 12 мая. Добавим, что Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию по итогам 2023 года в 5,3%.