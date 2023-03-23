Специалисты «Россети Урал» — «Свердловэнерго» отремонтировали ЛЭП в поселке Юрты

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили плановый капитальный ремонт линии электропередачи 6 кВ в Новолялинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, энергетики заменили на энергообъекте опоры с железобетонными приставками, а также ключевые элементы воздушной линии — изоляторы.
«Проведение ремонтных работ в распределительных сетях направлено на повышение надежности населения и социально-значимых объектов поселка Юрты, в котором проживают около 150 человек», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что поселок Юрты расположен на берегу реки Ляля в 55 км от города Новая Ляля. Данный населенный пункт был основан в конце ХVI века на Бабиновской дороге, которая была единственным путем из европейской части России в Сибирь.
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