УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:26

В I квартале 2023 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 0,1%

УрБК, Москва, 04.05.2023. По итогам I квартала 2023 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 0,1% в годовом выражении. В аналогичный период прошлого года было отмечено снижение в 0,5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Росстата.

Согласно новым данным об использовании доходов, отмечается уменьшение оценок нормы сбережений во вкладах в 2022 году с 7,3% до 6,8%. Но увеличилась норма потребления товаров и услуг — с 77,4% до 78,2%

Также в январе-марте наблюдается снижение нормы потребления до 89,4% доходов против 93,2% год назад. В то же время идет прирост трат на сбережения во вкладах — на 0,4% (минус 9,5%), а также трат наличными — минус 2% (плюс 3,3%).

Помимо этого, в I квартале доля доходов от предпринимательства выросла с 6,4% до 7%, оплаты труда — с 62,4% до 63,9%. Вдобавок снизилась доля поступлений от социальных выплат — с 20,2% до 19,4%, доходов от собственности — с 4,6% до 4,4%, теневых прочих поступлений — с 6,4% до 5,3%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.11.2022 Реальные доходы россиян снизились на 2,4%

УрБК, Москва, 07.11.2022. В III квартале 2022 года реальные доходы граждан (до налогов и процентных платежей) снизились ...

21.11.2018 Реальные доходы населения в России за год сократились на 1,5%

Реальные располагаемые денежные доходы населения в России в сентябре 2018 года сократились на 1,5% по сравнению с ...

21.11.2018 Реальные доходы населения в России за год сократились на 1,5%

УрБК, Москва, 21.11.2018. Реальные располагаемые денежные доходы населения в России в сентябре 2018 года сократились на ...

20.07.2017 Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии уменьшились на 1,4%

УрБК, Москва, 20.07.2017. Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные ...

21.06.2017 В мае 2017 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,4%

Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированных на инфляцию) россиян в мае ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.107.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала14.04.2023По распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на улучшение качества жизни муниципалитетов будет направлено более 21 млн рублей07.04.2023В Челябинске транспортная прокуратура возбудила уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму более 17 млн рублей
Архив новостей
Май 2023 (103)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18