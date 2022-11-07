В I квартале 2023 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 0,1%

По итогам I квартала 2023 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 0,1% в годовом выражении. В аналогичный период прошлого года было отмечено снижение в 0,5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Росстата.



Согласно новым данным об использовании доходов, отмечается уменьшение оценок нормы сбережений во вкладах в 2022 году с 7,3% до 6,8%. Но увеличилась норма потребления товаров и услуг — с 77,4% до 78,2%



Также в январе-марте наблюдается снижение нормы потребления до 89,4% доходов против 93,2% год назад. В то же время идет прирост трат на сбережения во вкладах — на 0,4% (минус 9,5%), а также трат наличными — минус 2% (плюс 3,3%).



Помимо этого, в I квартале доля доходов от предпринимательства выросла с 6,4% до 7%, оплаты труда — с 62,4% до 63,9%. Вдобавок снизилась доля поступлений от социальных выплат — с 20,2% до 19,4%, доходов от собственности — с 4,6% до 4,4%, теневых прочих поступлений — с 6,4% до 5,3%.