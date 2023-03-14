Екатеринбургская предпринимательница перечислила мошенникам более 11 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что злоумышленники обманом присвоили более 11 млн руб. ее средств. Об этом сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.
Установлено, что потерпевшей звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка. Затем в мессенджер ей прислали документы, которые подтверждают оформление кредита на женщину, а также фото служебного удостоверения сотрудника одного из силовых ведомств. Под давлением серии звонков аферистов пострадавшая согласилась следовать указаниям и через банкомат перевела деньги злоумышленникам.
В настоящее время по факту хищения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...29.07.2021 Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам через QIWI-кошелек более 2,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2021. В Екатеринбурге местная жительница перечислила на счета телефонных мошенников более 2,7 ...23.04.2021 Специалист вуза в Екатеринбурге перевела более 2 млн рублей лжесотруднику банка
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Ведущий специалист одного из уральских вузов перевела 2,1 млн руб. на счета ...20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...