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Вчера, 17:22

Екатеринбургская предпринимательница перечислила мошенникам более 11 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что злоумышленники обманом присвоили более 11 млн руб. ее средств. Об этом сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.

Установлено, что потерпевшей звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка. Затем в мессенджер ей прислали документы, которые подтверждают оформление кредита на женщину, а также фото служебного удостоверения сотрудника одного из силовых ведомств. Под давлением серии звонков аферистов пострадавшая согласилась следовать указаниям и через банкомат перевела деньги злоумышленникам.

В настоящее время по факту хищения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

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