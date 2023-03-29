В Екатеринбурге к 300-летию города создадут путеводитель по объектам конструктивизма

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге к 300-летию города выпустят путеводитель по объектам конструктивизма. В этом году уральская столица также отметит 100-летний юбилей этого архитектурного направления, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Путеводитель будет содержать обзорный маршрут по центру города, а также карту с обозначениями конструктивистских памятников архитектуры во Втузгородке, на ВИЗе и Уралмаше.
Брошюра будет дополнена текстами-описаниями, которые расскажут туристам и горожанам об особенностях конструктивизма Свердловска и специфике строительства объектов разного типа.
В Екатеринбурге сегодня имеется более 200 объектов в этом архитектурном стиле, в том числе Городок чекистов с гостиницей «Исеть», дом физкультуры Динамо, Главпочтамт, Дом связи, Клуб строителей, Дом-коммуна Гостяжпромурала (также известный как «дом-расческа»), гостиница «Большой Урал», «Белая башня» и другие объекты.
Подробное описание маршрутов и объектов будет доступно на сайте 300.екатеринбург.рф.
Напомним, что сайт, посвященный 300-летию города, начал работу в январе текущего года. Сервис регулярно пополняется новой информацией. На платформе собраны все проекты и направления подготовки к юбилею столицы Урала, а также интересные факты и события из жизни мегаполиса.
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